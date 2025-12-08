Directori d'empreses
Lenta Analista de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Negoci in Russia a Lenta oscil·la entre RUB 907K i RUB 1.32M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lenta. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$13.4K - $15.3K
Russia
Rang Habitual
Rang Possible
$11.7K$13.4K$15.3K$17K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Lenta in Russia és una compensació total anual de RUB 1,321,667. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lenta per al rol de Analista de Negoci in Russia és RUB 907,246.

