La compensació de Científic de Recerca in United States a Leidos oscil·la entre $91.5K per year per a T2 i $109K per year per a T3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Leidos. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
