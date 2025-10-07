Directori d'empreses
Leidos
  Salaris
  Enginyer de Programari

  Científic de Recerca

  United States

Leidos Científic de Recerca Salaris a United States

La compensació de Científic de Recerca in United States a Leidos oscil·la entre $91.5K per year per a T2 i $109K per year per a T3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $100K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Leidos. Última actualització: 10/7/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
T1
(Nivell d'Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$91.5K
$91.5K
$0
$0
T3
$109K
$108K
$0
$1K
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a Leidos?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Recerca a Leidos in United States és una compensació total anual de $175,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Leidos per al rol de Científic de Recerca in United States és $100,000.

Altres recursos