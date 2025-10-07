La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in United States a Leidos oscil·la entre $84.4K per year per a T1 i $233K per year per a T6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $98K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Leidos. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
