La compensació de Enginyer DevOps in United States a Leidos totalitza $156K per year per a T4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $138K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Leidos. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
