Directori d'empreses
Leia
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Leia Salaris

El salari de Leia oscil·la entre $98,000 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $228,850 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Leia. Darrera actualització: 9/8/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $165K
Científic de Dades
$98K
Gestor de Programes Tècnics
$229K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Leia में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $228,850 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Leia में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $165,000 है।

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Leia

Empreses relacionades

  • Airbnb
  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos