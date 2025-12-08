Directori d'empreses
Legends
Legends Operacions de Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Màrqueting in United States a Legends oscil·la entre $51.7K i $75K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Legends. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$58.6K - $68K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$51.7K$58.6K$68K$75K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Legends?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Màrqueting a Legends in United States és una compensació total anual de $74,970. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Legends per al rol de Operacions de Màrqueting in United States és $51,660.

