Legato Health Technologies
Legato Health Technologies Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in India a Legato Health Technologies oscil·la entre ₹1.09M i ₹1.55M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Legato Health Technologies. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$14.2K - $16.6K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$12.4K$14.2K$16.6K$17.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Legato Health Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Legato Health Technologies in India és una compensació total anual de ₹1,548,399. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Legato Health Technologies per al rol de Científic de Dades in India és ₹1,085,203.

