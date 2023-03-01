LeasePlan Salaris

Directori d'empreses
El salari de LeasePlan oscil·la entre $10,235 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $159,100 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de LeasePlan. Darrera actualització: 9/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $90.6K
Analista de Negoci
$68.6K
Analista de Dades
$70.4K

Científic de Dades
$10.2K
Dissenyador de Producte
$87K
Analista de Ciberseguretat
$111K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$159K
Arquitecte de Solucions
$122K
El puesto con mayor remuneración reportado en LeasePlan es Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en LeasePlan es $88,797.

Altres recursos