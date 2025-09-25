Directori d'empreses
Lean Staffing Solutions
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Lean Staffing Solutions Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Colombia a Lean Staffing Solutions oscil·la entre COP 140.93M i COP 192.94M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lean Staffing Solutions. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

COP 152.68M - COP 181.2M
Colombia
Rang Habitual
Rang Possible
COP 140.93MCOP 152.68MCOP 181.2MCOP 192.94M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Programari contribucions a Lean Staffing Solutions per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

COP 639.15M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Lean Staffing Solutions?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Lean Staffing Solutions in Colombia és una compensació total anual de COP 192,944,300. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lean Staffing Solutions per al rol de Enginyer de Programari in Colombia és COP 140,933,228.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Lean Staffing Solutions

Empreses relacionades

  • Spotify
  • Dropbox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos