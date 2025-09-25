Directori d'empreses
Lean Staffing Solutions Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in Colombia a Lean Staffing Solutions oscil·la entre COP 20.56M i COP 28.73M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lean Staffing Solutions. Última actualització: 9/25/2025

Compensació Total Mitjana

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Rang Habitual
Rang Possible
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Rang Habitual
Rang Possible

COP 639.15M

Quins són els nivells professionals a Lean Staffing Solutions?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Lean Staffing Solutions in Colombia és una compensació total anual de COP 28,729,926. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lean Staffing Solutions per al rol de Assistent Administratiu in Colombia és COP 20,556,757.

