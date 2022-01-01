Directori d'Empreses
League Salaris

El rang de salaris de League varia de $68,665 en compensació total anual per a Desenvolupament de Negocis a l'extrem inferior a $150,750 per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de League. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Enginyer de programari backend

Gestor de Producte
Median $120K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $150K

Desenvolupament de Negocis
$68.7K
Redactor Publicitari
$70.9K
Legal
$144K
Dissenyador de Producte
$116K
Analista de Ciberseguretat
$151K
PMF

The highest paying role reported at League is Analista de Ciberseguretat at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Altres recursos