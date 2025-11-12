Directori d'empreses
Lead Bank
Lead Bank Enginyer de Programari Backend Salaris a United States

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari Backend in United States a Lead Bank totalitza $193K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lead Bank. Última actualització: 11/12/2025

Paquet Mitjà
Total per any
$193K
Nivell
L4
Base
$185K
Stock (/yr)
$7.8K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Lead Bank?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Backend a Lead Bank in United States és una compensació total anual de $268,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lead Bank per al rol de Enginyer de Programari Backend in United States és $172,750.

Altres recursos