Le Ministere de l'Economie
Le Ministere de l'Economie Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in France a Le Ministere de l'Economie oscil·la entre €38.6K i €53.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Le Ministere de l'Economie. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$47.6K - $56.1K
France
Rang Habitual
Rang Possible
$44.4K$47.6K$56.1K$61.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Le Ministere de l'Economie?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Le Ministere de l'Economie in France és una compensació total anual de €53,701. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Le Ministere de l'Economie per al rol de Analista de Dades in France és €38,554.

Altres recursos

