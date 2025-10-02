Directori d'empreses
Latham & Watkins
Latham & Watkins Jurídic Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Jurídic in New York City Area a Latham & Watkins totalitza $324K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Latham & Watkins. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Total per any
$324K
Nivell
L3
Base
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Latham & Watkins?

$160K

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Jurídic a Latham & Watkins in New York City Area és una compensació total anual de $455,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Latham & Watkins per al rol de Jurídic in New York City Area és $315,000.

Altres recursos