Landmark Group
Landmark Group Gestor de Producte Salaris a Greater Dubai Area

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Greater Dubai Area a Landmark Group totalitza AED 636K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Landmark Group. Última actualització: 10/1/2025

Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total per any
AED 636K
Nivell
-
Base
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
12 Anys
Quins són els nivells professionals a Landmark Group?

AED 588K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Gestor de Producte at Landmark Group in Greater Dubai Area sits at a yearly total compensation of AED 736,007. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landmark Group for the Gestor de Producte role in Greater Dubai Area is AED 666,995.

