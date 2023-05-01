Directori d'empreses
Lambda
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Lambda Salaris

El salari de Lambda oscil·la entre $119,400 en compensació total anual per a un Operacions de Màrqueting a la banda baixa fins a $301,500 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Lambda. Darrera actualització: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $270K
Màrqueting
$251K
Operacions de Màrqueting
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Gestor de Producte
$245K
Vendes
$302K
Arquitecte de Solucions
$231K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Lambda és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $301,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lambda és $248,010.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Lambda

Empreses relacionades

  • Pinterest
  • Airbnb
  • PayPal
  • Flipkart
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos