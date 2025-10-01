Directori d'empreses
Lam Research
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Bengaluru

Lam Research Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Lam Research totalitza ₹2.06M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lam Research. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹2.06M
Nivell
L2
Base
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a Lam Research?

₹13.94M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Lam Research, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Enginyer de Programari hos Lam Research in Greater Bengaluru ligger på en årlig samlet kompensation på ₹5,426,508. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lam Research for Enginyer de Programari rollen in Greater Bengaluru er ₹2,547,353.

Altres recursos