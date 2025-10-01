Directori d'empreses
Lam Research
    Lam Research
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Dissenyador de Producte Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Dissenyador de Producte in San Francisco Bay Area a Lam Research totalitza $183K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lam Research. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Lam Research
Product Designer
Fremont, CA
Total per any
$183K
Nivell
3
Base
$150K
Stock (/yr)
$13.3K
Bonus
$20K
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Lam Research?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Lam Research, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Lam Research in San Francisco Bay Area és una compensació total anual de $201,583. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lam Research per al rol de Dissenyador de Producte in San Francisco Bay Area és $164,333.

Altres recursos