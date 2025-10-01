Directori d'empreses
Lam Research
  • Process Engineer

  • Tots els Salaris de Process Engineer

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Process Engineer Salaris a San Francisco Bay Area

El paquet de compensació mitjà de Process Engineer in San Francisco Bay Area a Lam Research totalitza $204K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lam Research. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Total per any
$204K
Nivell
L4
Base
$167K
Stock (/yr)
$14K
Bonus
$23K
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Lam Research?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Lam Research, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Process Engineer at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $242,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the jobFamilies.Process Engineer role in San Francisco Bay Area is $197,333.

