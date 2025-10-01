Directori d'empreses
Lam Research
Lam Research Científic de Dades Salaris a Greater Bengaluru

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lam Research. Última actualització: 10/1/2025

₹13.94M

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Lam Research, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Lam Research in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹54,436. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Lam Research per al rol de Científic de Dades in Greater Bengaluru és ₹36,310.

