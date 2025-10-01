Directori d'empreses
Lam Research
Lam Research Enginyer Químic Salaris a Greater Portland Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Químic in Greater Portland Area a Lam Research totalitza $170K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Lam Research. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
Total per any
$170K
Nivell
L5
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Lam Research?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Lam Research, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)



Títols inclosos

Process Engineer

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer Químic at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $212,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Enginyer Químic role in Greater Portland Area is $156,500.

