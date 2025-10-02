Directori d'empreses
La Poste
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Paris Area

La Poste Enginyer de Programari Salaris a Greater Paris Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Paris Area a La Poste totalitza €54.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de La Poste. Última actualització: 10/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Total per any
€54.7K
Nivell
L2
Base
€52.2K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a La Poste?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at La Poste in Greater Paris Area sits at a yearly total compensation of €70,088. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at La Poste for the Enginyer de Programari role in Greater Paris Area is €52,220.

