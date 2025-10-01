Directori d'empreses
Kyndryl
Kyndryl Enginyer de Programari Salaris a United States

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Kyndryl oscil·la entre $128K per year per a Band 6 i $193K per year per a Band 9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $122K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kyndryl. Última actualització: 10/1/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Band 6
(Nivell d'Entrada)
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a Kyndryl?

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

Самый высокий пакет вознаграждения для Enginyer de Programari в Kyndryl in United States составляет $223,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Kyndryl для позиции Enginyer de Programari in United States составляет $121,000.

