La compensació de Enginyer de Programari in United States a Kyndryl oscil·la entre $128K per year per a Band 6 i $193K per year per a Band 9. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $122K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kyndryl. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol