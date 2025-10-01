La compensació de Enginyer de Programari in Greater Austin Area a Kyndryl oscil·la entre $106K per year per a Band 6 i $121K per year per a Band 8. El paquet de compensació year mitjà in Greater Austin Area totalitza $107K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kyndryl. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
