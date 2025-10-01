La compensació de Científic de Dades in Greater Bengaluru a Kyndryl totalitza ₹32.1K per year per a Band 7. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹33.8K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kyndryl. Última actualització: 10/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹32.1K
₹32.1K
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***