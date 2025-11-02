Directori d'empreses
Kronos Research
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Kronos Research Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Taiwan a Kronos Research totalitza NT$1.89M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kronos Research. Última actualització: 11/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Total per any
NT$1.89M
Nivell
-
Base
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
0 Anys
Quins són els nivells professionals a Kronos Research?
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Kronos Research in Taiwan és una compensació total anual de NT$10,086,066. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kronos Research per al rol de Enginyer de Programari in Taiwan és NT$1,537,900.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Kronos Research

Empreses relacionades

  • LinkedIn
  • Apple
  • Intuit
  • SoFi
  • Lyft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos