Kratos Defense and Security Solutions Salaris

El salari de Kratos Defense and Security Solutions oscil·la entre $33,830 en compensació total anual per a un Enginyer de Maquinari a la banda baixa fins a $301,500 per a un Desenvolupament de Negoci a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Kratos Defense and Security Solutions. Darrera actualització: 9/7/2025

$160K

Desenvolupament de Negoci
$302K
Enginyer de Maquinari
$33.8K
Enginyer Mecànic
$73.5K

Enginyer de Programari
$89.2K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Altres recursos