La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in United States a KPS Capital Partners oscil·la entre $121K i $165K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de KPS Capital Partners. Última actualització: 11/2/2025
Compensació Total Mitjana
Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!