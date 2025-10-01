Directori d'empreses
KPN
KPN Enginyer de Programari Salaris a Greater Amsterdam Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Amsterdam Area a KPN totalitza €82.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de KPN. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
KPN
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per any
€82.1K
Nivell
L3
Base
€78.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
13 Anys
Quins són els nivells professionals a KPN?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Altres recursos