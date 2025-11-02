Directori d'empreses
KPN
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

KPN Científic de Dades Salaris

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Netherlands a KPN totalitza €62.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de KPN. Última actualització: 11/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per any
€62.7K
Nivell
-
Base
€57.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€4.8K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
Quins són els nivells professionals a KPN?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Científic de Dades verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a KPN in Netherlands és una compensació total anual de €115,118. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a KPN per al rol de Científic de Dades in Netherlands és €61,972.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a KPN

Empreses relacionades

  • Facebook
  • Stripe
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Apple
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos