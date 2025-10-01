Directori d'empreses
Konica Minolta
  • Information Technologist (IT)

  • New York City Area

Konica Minolta Information Technologist (IT) Salaris a New York City Area

La compensació total mitjana de Information Technologist (IT) in New York City Area a Konica Minolta oscil·la entre $42K i $58.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Konica Minolta. Última actualització: 10/1/2025

Compensació Total Mitjana

$45K - $53K
$42K$45K$53K$58.5K
PMF

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Konica Minolta in New York City Area sits at a yearly total compensation of $58,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Konica Minolta for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $42,000.

