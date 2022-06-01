Konami Gaming Salaris

Directori d'empreses
El salari de Konami Gaming oscil·la entre $80,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $85,073 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Konami Gaming. Darrera actualització: 11/25/2025

Enginyer de Programari
Median $80K
Gestor de Projectes
$85.1K
El rol amb millor retribució reportat a Konami Gaming és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $85,073. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Konami Gaming és $82,536.

