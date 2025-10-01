Directori d'empreses
Kofax
Kofax Enginyer de Programari Salaris a Waterloo Region

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Waterloo Region a Kofax totalitza CA$97.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kofax. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Total per any
CA$97.2K
Nivell
Senior
Base
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Kofax?

CA$226K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

PMF

Korkein ilmoitettu palkkaus Enginyer de Programari roolille yrityksessä Kofax in Waterloo Region on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$106,254. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Kofax Enginyer de Programari roolille in Waterloo Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$96,286.

Altres recursos