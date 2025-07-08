Directori d'empreses
Koenig Solutions
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Koenig Solutions Salaris

El salari de Koenig Solutions oscil·la entre $5,823 en compensació total anual per a un Arquitecte de Solucions a la banda baixa fins a $14,459 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Koenig Solutions. Darrera actualització: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dissenyador de Producte
$14.5K
Arquitecte de Solucions
$5.8K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Koenig Solutions és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $14,459. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Koenig Solutions és $10,141.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Koenig Solutions

Empreses relacionades

  • Microsoft
  • Roblox
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Intuit
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koenig-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.