Kodak Alaris Salaris

El salari de Kodak Alaris oscil·la entre $62,685 en compensació total anual per a un Enginyer de Maquinari a la banda baixa fins a $120,600 per a un Afers Regulatoris a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Kodak Alaris. Darrera actualització: 11/25/2025

Enginyer de Maquinari
$62.7K
Enginyer Mecànic
$84.6K
Afers Regulatoris
$121K

Enginyer de Programari
Median $100K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Kodak Alaris és Afers Regulatoris at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $120,600. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kodak Alaris és $92,288.

