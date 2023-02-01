Directori d'empreses
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Lloc web
    2008
    Any de fundació
    45
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

