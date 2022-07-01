Directori d'empreses
KNZ
KNZ Salaris

El salari de KNZ oscil·la entre $34,825 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $190,950 per a un Consultor de Gestió a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de KNZ. Darrera actualització: 11/25/2025

Consultor de Gestió
$191K
Enginyer de Programari
$34.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a KNZ és Consultor de Gestió at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $190,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a KNZ és $112,888.

Altres recursos

