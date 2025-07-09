Knight Frank Salaris

Directori d'empreses
El salari de Knight Frank oscil·la entre $33,322 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $125,648 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Knight Frank. Darrera actualització: 10/22/2025

Analista de Dades
$33.3K
Científic de Dades
$53.2K
Enginyer de Programari
$126K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$111K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Knight Frank és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $125,648. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Knight Frank és $81,879.

