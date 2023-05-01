Knak Salaris

Directori d'empreses
El salari de Knak oscil·la entre $89,197 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $92,535 per a un Màrqueting a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Knak. Darrera actualització: 11/22/2025

Enginyer de Programari
Median $89.2K
Màrqueting
$92.5K
El rol amb millor retribució reportat a Knak és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $92,535. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Knak és $90,866.

