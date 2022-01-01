Directori d'Empreses
KLDiscovery
KLDiscovery Salaris

El rang de salaris de KLDiscovery varia de $8,964 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $114,425 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de KLDiscovery. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $70K

Enginyer de programari full-stack

Analista de Negocis
$59.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$9K

Consultor de Gestió
$101K
Gerent de Projecte
$114K
PMF

El rol més ben pagat informat a KLDiscovery és Gerent de Projecte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $114,425. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a KLDiscovery és de $70,000.

Altres recursos