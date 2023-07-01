Directori d'empreses
Klangoo
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Klangoo que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    This company specializes in Artificial Intelligence and Natural Language Processing services. Their main product, MAGNET, is an Audience Engagement Solution designed for the Media industry.

    http://www.klangoo.com
    Lloc web
    2014
    Any de fundació
    31
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Klangoo

    Empreses relacionades

    • PayPal
    • Amazon
    • SoFi
    • Uber
    • Netflix
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos