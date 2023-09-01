Directori d'empreses
King
King Salaris

El salari de King oscil·la entre $36,686 en compensació total anual per a un Reclutador a la banda baixa fins a $288,878 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de King. Darrera actualització: 11/21/2025

Block
+$58K
Robinhood
+$89K
Stripe
+$20K
Datadog
+$35K
Verily
+$22K
Enginyer de Programari
Median $122K

Enginyer de Programari de Videojocs

Màrqueting
Median $129K
Analista de Negoci
$280K

Desenvolupament Corporatiu
$107K
Científic de Dades
$131K
Gestor de Producte
$216K
Gestor de Projectes
$132K
Reclutador
$36.7K
Vendes
$289K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$99.3K
Redactor Tècnic
$76.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a King és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $288,878. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a King és $129,249.

