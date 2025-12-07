Directori d'empreses
Keyfactor
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

Keyfactor Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United States a Keyfactor oscil·la entre $119K i $170K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Keyfactor. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$136K - $160K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$119K$136K$160K$170K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Arquitecte de Solucions contribucions a Keyfactor per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Keyfactor?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Keyfactor in United States és una compensació total anual de $169,650. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Keyfactor per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $118,900.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Keyfactor

Empreses relacionades

  • The Predictive Index
  • Fantasy
  • Nava
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/keyfactor/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.