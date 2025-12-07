Directori d'empreses
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper Gestor de Ciència de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Ciència de Dades in United States a Keurig Dr Pepper oscil·la entre $169K i $231K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Keurig Dr Pepper. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$183K - $217K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$169K$183K$217K$231K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Keurig Dr Pepper?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Ciència de Dades a Keurig Dr Pepper in United States és una compensació total anual de $231,150. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Keurig Dr Pepper per al rol de Gestor de Ciència de Dades in United States és $168,840.

