Kepler
Kepler Científic de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Científic de Dades in United Kingdom a Kepler oscil·la entre £49.3K i £68.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kepler. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$70.9K - $83.6K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$66.2K$70.9K$83.6K$92.2K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a Kepler in United Kingdom és una compensació total anual de £68,614. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kepler per al rol de Científic de Dades in United Kingdom és £49,262.

