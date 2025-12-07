Directori d'empreses
Kent
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer Químic

  • Tots els Salaris de Enginyer Químic

Kent Enginyer Químic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Químic in India a Kent oscil·la entre ₹2.07M i ₹3.01M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kent. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$27K - $30.8K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer Químic contribucions a Kent per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Kent?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer Químic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Químic a Kent in India és una compensació total anual de ₹3,010,258. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kent per al rol de Enginyer Químic in India és ₹2,066,363.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Kent

Empreses relacionades

  • SoFi
  • Lyft
  • Spotify
  • Uber
  • Flipkart
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/chemical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.