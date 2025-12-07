Directori d'empreses
Kelso & Company
Kelso & Company Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in United States a Kelso & Company oscil·la entre $185K i $253K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kelso & Company. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$200K - $238K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$185K$200K$238K$253K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Kelso & Company in United States és una compensació total anual de $253,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kelso & Company per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $184,800.

