Directori d'empreses
Kelso & Company
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Kelso & Company Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in India a Kelso & Company oscil·la entre ₹1.2M i ₹1.68M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Kelso & Company. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$14.8K - $17.2K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$13.7K$14.8K$17.2K$19.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Programari contribucions a Kelso & Company per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Kelso & Company?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Kelso & Company in India és una compensació total anual de ₹1,683,069. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Kelso & Company per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹1,202,192.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Kelso & Company

Empreses relacionades

  • Stripe
  • Lyft
  • Square
  • Microsoft
  • Apple
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kelso-and-company/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.