Kelly Services
Kelly Services Salaris

El rang de salaris de Kelly Services varia de $29,371 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $102,485 per a Màrqueting a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Kelly Services. Última actualització: 8/16/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $97K
Reclutador
Median $65K
Gerent d'Operacions de Negocis
$77.6K

Científic de Dades
$47.8K
Recursos Humans
$32.1K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$29.4K
Màrqueting
$102K
Confiança i Seguretat
$87.4K
PMF

El rol més ben pagat informat a Kelly Services és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $102,485. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Kelly Services és de $71,305.

