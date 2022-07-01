Directori d'empreses
Keap
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Keap Salaris

El salari de Keap oscil·la entre $86,000 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $185,925 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Keap. Darrera actualització: 9/15/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $86K
Dissenyador de Producte
$118K
Gestor de Producte
$177K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gestor d'Enginyeria de Programari
$186K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Keap és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $185,925. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Keap és $147,355.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Keap

Empreses relacionades

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • Staples
  • SecurityScorecard
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos